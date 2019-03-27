Ніхто з російських спостерігачів офіційно український кордон не перетинав - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Ніхто з російських спостерігачів офіційно український кордон не перетинав. Про це заявив Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає УНН.
"Не було такого прецеденту, щоб приїжджали російські спостерігачі. Ніхто з російських спостерігачів офіційно український кордон не перетинав", - сказав він.
Очільник прикордонного відомства також відмітив, що Україна отримала заявки приблизно від 2000 спостерігачів з інших країн і в цьому питанні Держприкордонслужба співпрацює з ЦВК, СБУ, Нацполіцією.
"Іноземні спостерігачі акредитовані, відповідно, списки ЦВК нам надала. Ми попередньо їх перевіряємо, і вони вже прибувають в Україну", - сказав Петро Цигикал.
Голова ДПСУ відмітив про випадки, коли під виглядом представників ОБСЄ, або представників інших іноземних ЗМІ їдуть громадяни Росії, які хочуть висвітлювати події в Україні, в таких випадках прикордонники їх повертають.
Раніше у МЗС України заявили, що Російських спостерігачів не буде на виборах в Україні, бо вони представляють не демократію, а спецслужби Кремля.