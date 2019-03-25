Офіційні російські спостерігачі працюють не на демократію, а на спецслужби - Клімкін

КИЇВ. 25 березня. УНН. Російських спостерігачів не буде на виборах в Україні, бо вони представляють не демократію, а спецслужби Кремля. Про це під час брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.