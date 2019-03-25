Офіційні російські спостерігачі працюють не на демократію, а на спецслужби - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російських спостерігачів не буде на виборах в Україні, бо вони представляють не демократію, а спецслужби Кремля. Про це під час брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Не зважаючи на те, наскільки ми вважаємо питання російських спостерігачів вичерпаним, я ще раз хочу сказати, що у нас не буде ніяких (російських - ред.) спостерігачів — ані довгострокових, ані короткострокових, ніяких”, — наголосив міністр.
Він заявив, що спостерігачі країни-агресора, яка порушила всі можливі принципи як міжнародного права, так і моралі, не можуть наглядати за тим, як здійснюються демократичні вибори.
“Ми прекрасно розуміємо, що офіційні російські спостерігачі працюють не на демократію, а на відповідні спецслужби цієї країни”, — заявив Клімкін.
Нагадаємо, Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні. Пізніше ОБСЄ відправила українській стороні список спостерігачів з 24 громадянами РФ. Проте ЦВК відмовила ОБСЄ у реєстрації 24 росіян спостерігачами на виборах.