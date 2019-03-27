Никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал - ГПСУ

"Не было такого прецедента, чтобы приезжали российские наблюдатели. Никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал", - сказал он.

Глава пограничного ведомства также отметил, что Украина получила заявки примерно от 2000 наблюдателей из других стран и в этом вопросе Госпогранслужба сотрудничает с ЦИК, СБУ, Нацполицией.

"Иностранные наблюдатели аккредитованы, соответственно, списки ЦИК нам предоставила. Мы предварительно их проверяем, и они уже прибывают в Украину", - сказал Петр Цигикал.

Председатель ГПСУ отметил о случаях, когда под видом представителей ОБСЕ, или представителей других иностранных СМИ едут граждане России, которые хотят освещать события в Украине, в таких случаях пограничники их возвращают.

Ранее в МИД Украины заявили, что российских наблюдателей не будет на выборах в Украине, потому что они представляют не демократию, а спецслужбы Кремля.