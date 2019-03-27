Щодоби заступає на службу близько 7 тисяч прикордонників

Державна прикордонна служба з 2014 року практично працює в посиленому режимі.



"Але на сьогоднішній день є такі особливості, при яких ми збільшили кількість прикордонних нарядів, застосовуємо резерви Служби. Сьогодні кожну добу заступає на службу близько 7 тисяч особового складу, це враховуючи 157 пунктів пропуску, які зараз працюють, і 1300 - це резерви, якими ми посилюємо роботу", - відмітив він.



Керівник відомства додав, що "практично збільшилася кількість тих людей, які хочуть перетнути державний кордон з якимись порушеннями чи, наприклад, ті люди, які, можливо, причетні до незаконних збройних формувань, люди, які можуть провозити незаконні речі".



Петро Цигикал наголосив, що прикордонне відомство виокремлює громадян, які незаконно відвідували окупований Росією Крим.



"Державна прикордонна служба – це правоохоронний орган спеціального призначення, це дуже великий колектив оперативного блоку, це інформаційний блок, це аналітики, кримінальні аналітики, це розвідка, контррозвідка, це підрозділи боротьби з тероризмом, морська охорона, авіація", - сказав він.



Як повідомляв УНН, ніхто з російських спостерігачів офіційно український кордон не перетинав.