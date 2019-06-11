Количество пострадавших в результате отравления на свадьбе во Львове возросло до 44-х

"В учреждения здравоохранения области с помощью обратилось 44 человека (5 детей), из них 1 пациентка выписана из стационара по требованию, 4 человек отказались от госпитализации. Всего госпитализированы 39 человек, в том числе 5 детей", - сообщили в департаменте .



Как сообщал УНН, после празднования свадьбы в ресторане во Львове госпитализированы с отравлением увеличилось до 39 человек, из них пятеро - дети .



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