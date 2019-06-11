Госпіталізованих з отруєнням після весілля у Львові побільшало
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Після святкування весілля у ресторані у Львові госпіталізованих з отруєння побільшало до 39 людей, з них п'ятеро - діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Протягом 9-10 червня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 39 осіб (з них 5 дітей), які 8 червня перебували на весіллі у ресторані "Червона Рута" міста Львів", - вказали у відомстві.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, 10 червня місцева влада повідомила, що 20 людей звернулися до лікарні після святкування весілля у ресторані "Червона Рута" у Львові.