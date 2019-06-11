Госпитализированных с отравлением после свадьбы во Львове стало больше
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. После празднования свадьбы в ресторане во Львове число госпитализированных с отравлением увеличилось до 39 человек, из них пятеро - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" города Львов", - указали в ведомстве.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Напомним, 10 июня местные власти сообщили, что 20 человек обратились в больницу после празднования свадьбы в ресторане "Червона Рута" во Львове.