Госпитализированных с отравлением после свадьбы во Львове стало больше

"В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" города Львов", - указали в ведомстве.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 10 июня местные власти сообщили, что 20 человек обратились в больницу после празднования свадьбы в ресторане "Червона Рута" во Львове.