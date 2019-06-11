Кількість потерпілих внаслідок отруєння на весіллі у Львові зросла до 44-ох
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 червня. УНН. Кількість потерпілих, які отруїлись на весіллі у львівському ресторані зросла до 44- ох. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"В заклади охорони здоров’я області за допомогою звернулось 44 особи (5 дітей), з них 1 пацієнтка виписана із стаціонару на вимогу, 4 осіб відмовилися від госпіталізації. Всього госпіталізовано 39 осіб, в тому числі 5 дітей", – повідомили у департаменті.
Як повідомляв УНН, після святкування весілля у ресторані у Львові госпіталізованих з отруєння побільшало до 39 людей, з них п'ятеро - діти.
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