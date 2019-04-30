Число пострадавших в ходе протестов в Каракасе достигло 50
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Не менее 50 человек пострадали во вторник в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста против правительства в столице Венесуэлы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал TVV.
Такое заявление в эфире телеканала TVV сделала глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти.
"Сегодня к нам поступили 50 пациентов, - сказала она. - Из них 30 с травмами от резиновых пуль, один человек с огнестрельным ранением".
Напомним, правоохранители задержали 11 человек в ходе акций протеста, которые проходят в Венесуэле во вторник после призыва лидера оппозиции Хуана Гуайдо к военным поддержать действия против президента страны Николаса Мадуро.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "финальной фазы" свержение режима Николаса Мадуро - операцию "Свобода". Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединится для свержения режима Мадуро. После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям.