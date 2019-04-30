Кількість постраждалих в ході протестів в Каракасі досягла 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Не менше 50 людей постраждали у вівторок під час зіткнень, які супроводжують акції протесту проти уряду в столиці Венесуели. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал TVV.
Таку заяву в ефірі телеканалу TVV зробила глава управління охорони здоров'я муніципалітету Чакао Махія Санті.
"Сьогодні до нас надійшли 50 пацієнтів, - сказала вона. - З них 30 з травмами від гумових куль, одна людина з вогнепальним пораненням".
Нагадаємо, правоохоронці затримали 11 осіб в ході акцій протесту, які проходять в Венесуелі у вівторок після призову лідера опозиції Хуана Гуайдо до військових підтримати дії проти президента країни Ніколаса Мадуро.
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про початок “фінальної фази” повалення режиму Ніколаса Мадуро — операцію “Свобода”. Він записав відеозвернення до нації, закликаючи військових приєднатися для повалення режиму Мадуро. Після звернення Гуайдо до військових у Венесуелі обмежили доступ до соцмереж.