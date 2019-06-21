Число пострадавших после отдыха на пляже Луганской области выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. После отдыха на пляже "Малибу" в Луганской области с диагнозом гастроэнтероколит в больницах города Рубежное и Северодонецк находится 40 человек, из которых 33 ребенка. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации полиции области Татьяна Погукай.
"По состоянию на 8:00 в больницах города Рубежное и Северодонецк находилось 40 человек, из которых 33 ребенка и 7 взрослых. Все пострадавшие находятся в инфекционных отделениях с диагнозом острый гастроэнтероколит, средней степени тяжести", - сообщила Погукай.
По ее словам, в настоящее время жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.
Напомним, полиция расследует массовое отравление детей после купания на пляже "Малибу" в городе Рубежное Луганской области.
Как сообщал УНН, после отдыха на пляже Луганской области с предварительным диагнозом острый гастроэнетероколит госпитализировали 22 ребенка.
Впоследствии в больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит дополнительно госпитализировали 11 человек.