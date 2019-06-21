Кількість постраждалих після відпочинку на пляжі Луганщини зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Після відпочинку на пляжі "Малібу" в Луганській області з діагнозом гастроентероколіт у лікарнях міста Рубіжне та Сєвєродонецьк перебуває 40 осіб, з яких 33 дитини. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації поліції області Тетяна Погукай.
"Станом на 8:00 в лікарнях міста Рубіжне та Сєвєродонецьк знаходилося 40 осіб, з яких 33 дитини та 7 дорослих. Усі постраждалі перебувають в інфекційних відділеннях з діагнозом гострий гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості", - повідомила Погукай.
За її словами, на даний час життю та здоров’ю потерпілих нічого не загрожує.
Нагадаємо, поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі "Малібу" у місті Рубіжне Луганської області.
Як повідомляв УНН, після відпочинку на пляжі Луганщини з попереднім діагнозом гострий гастроенетероколіт госпіталізували 22 дитини.
Згодом до лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт додатково госпіталізували 11 осіб.