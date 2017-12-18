Число пострадавших в результате обстрелов посёлка Новолуганского возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Восемь местных жителей Новолуганского получили ранения в результате обстрела боевиков, повреждены 22 здания. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Донецкой области Наталья Шиман, передает УНН.
"В результате обстрела ранения получили 8 местных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу ", - рассказала она.
Согласно предоставленной информации, повреждены 22 здания.
"В том числе - детский сад, школа и фельдшерский пункт. Пять из них от попадания снарядов загорелись. Два еще тушат спасатели. Также повреждены 2 частные машины ", - отмечает Шиман.
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На месте происшествия работают полицейские, которые документируют последствия преступления и оказывают помощь жителям, работники ДСНС локализуют очаги пожара.
В населенном пункте развернут оперативный штаб, на место происшествия направлены дополнительные наряды полиции.
Кроме того, в Новолуганское выехал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.
"По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины ", - добавила пресс-секретарь.
Напомним, сегодня около 17.00 боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Новолуганское, в результате чего среди мирного населения есть жертвы, количество которых устанавливается.