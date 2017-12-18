Кількість постраждалих через обстріли селища Новолуганського зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вісім місцевих жителів Новолуганського отримали поранення внаслідок обстрілу бойовиків, пошкоджено 22 будівлі. Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції Донецької області Наталія Шиман, передає УНН.
“У результаті обстрілу поранення отримали 8 місцевих жителів. Постраждалі доправлені до лікарні”, — розповіла вона.
Згідно з наданою інформацією, пошкоджено 22 будівлі.
“В тому числі — дитячий садок, школа та фельдшерський пункт. П’ять з них від влучення снарядів загорілися. Два ще гасять рятувальники. Також пошкоджено 2 приватні автівки”, — зазначає Шиман.
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На місці події працюють поліцейські, які документують наслідки злочину та надають допомогу жителям, працівники ДСНС локалізують осередки пожежі.
В населеному пункті розгорнуто оперативний штаб, на місце події спрямовано додаткові наряди поліції.
Крім того, у Новолуганськ виїхав начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області Микола Семенишин.
“За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України”, — додала речниця.
Нагадаємо, сьогодні близько 17.00 бойовики обстріляли житлові квартали населеного пункту Новолуганське, в результаті чого серед мирного населення є жертви, кількість яких встановлюється.