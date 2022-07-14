Количество раненых в Виннице увеличилось до 117, без вести пропавших - 29 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Количество раненых в Виннице в результате ракетных обстрелов увеличилось до 117 человек. Без вести пропавшими остаются 29 человек. Об этом сообщает Винницкий городской совет, пишет УНН.
Детали
Так, по состоянию на 21:00 117 человек обратилось в учреждения здравоохранения; 71 – госпитализированны; 23 – погибли (3 детей). Остаются в розыске пропавшие без вести 29 человек.
Дополнение
Днем российские оккупанты обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в настоящее время полиция и Служба безопасности Украины ищут наводчиков вражеского огня, нанесших удар по Виннице. Задержаны десятки человек.