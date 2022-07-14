Кількість поранених у Вінниці збільшилася до 117, безвісти зниклих – 29 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Кількість поранених у Вінниці внаслідок ракетного обстрілу збільшилася до 117 людей. Безвісти зниклими залишаються 29 осіб. Про це інформує Вінницька міська рада, пише УНН.
Деталі
Так, станом на 21:00 117 осіб звернулося в заклади охорони здоров'я; 71 - госпіталізовані; 23 - загинули (3 дітей). Залишаються в розшуку зниклі безвісти 29 осіб.
Доповнення
Вдень російські окупанти обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що наразі поліція та Служба безпеки України шукають навідників ворожого вогню, що спричинили удар по Вінниці. Затримано десятки людей.