Кількість поранених у Вінниці збільшилася до 117, безвісти зниклих – 29 людей

Деталі

Так, станом на 21:00 117 осіб звернулося в заклади охорони здоров'я; 71 - госпіталізовані; 23 - загинули (3 дітей). Залишаються в розшуку зниклі безвісти 29 осіб.

Доповнення

Вдень російські окупанти обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що наразі поліція та Служба безпеки України шукають навідників ворожого вогню, що спричинили удар по Вінниці. Затримано десятки людей.