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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Кількість поранених у Вінниці збільшилася до 117, безвісти зниклих – 29 людей

Кількість поранених у Вінниці збільшилася до 117, безвісти зниклих – 29 людей

Київ • УНН

 • 178086 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Кількість поранених у Вінниці внаслідок ракетного обстрілу збільшилася до 117 людей. Безвісти зниклими залишаються 29 осіб. Про це інформує Вінницька міська рада, пише УНН.

Деталі

Так, станом на 21:00 117 осіб звернулося в заклади охорони здоров'я; 71 - госпіталізовані; 23 - загинули (3 дітей). Залишаються в розшуку зниклі безвісти 29 осіб.

Доповнення

Вдень російські окупанти обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що наразі поліція та Служба безпеки України шукають навідників ворожого вогню, що спричинили удар по Вінниці. Затримано десятки людей.

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