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Количество квартирных краж в Киеве уменьшилось на 9%

Киев • УНН

 • 22060 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Киеве за девять месяцев этого года было зарегистрировано 1743 квартирных краж, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Раскрыто было 26% преступлений. Об этом УНН рассказал заместитель начальника Управления полиции охраны в городе Киеве Виктор Веклич.

Количество квартирных краж в Киеве уменьшилось на 9%

Цитата:

“В Киеве за девять месяцев текущего года было зарегистрировано 1743 квартирных кражи. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В прошлом году было зафиксировано 1911 квартирных краж”, – рассказал Веклич.

Детали

Веклич отметил, что из 1743 краж 449, или 26% были раскрыты.

По его словам, пандемия оказала существенное влияние на количество имущественных преступлений, поскольку с 2019 года наблюдается значительное снижение количества квартирных краж, ведь многие хозяева находятся дома, работают дистанционно.

"Для сравнения за девять месяцев того же 2018 года было 4,5 тыс. квартирных краж зафиксировано в Киеве, в 2019 году - 3300. То есть в целом мы наблюдаем положительную динамику в отношении имущественных преступлений в столице", - сказал Веклич.

Веклич отметил, что чаще всего в Киеве квартирные кражи фиксируются в Днепровском, Соломенском и Деснянском районах.

"Наименьшее количество зафиксировано традиционно в Печерском районе", - добавил Веклич.

Кроме того, он рассказал, что в этом году сотрудниками полиции охраны были предупреждены 18 квартирных краж, при этом задержаны 18 человек по подозрению в их совершении.

Напомним

В столице злоумышленник, проникший в дом с помощью отмычек и похитивший оттуда ювелирные украшения, проведет три года в тюрьме.

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