Кількість квартирних крадіжок у Києві зменшилася на 9%

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 1504 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 59890 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 111894 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 96884 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 106018 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 81214 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 71341 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 155438 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86670 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 254148 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 30981 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 27731 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 26163 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 32097 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 14141 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 120202 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 155404 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 254117 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 425924 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 415128 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24878 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30686 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 31331 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32721 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82628 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Кількість квартирних крадіжок у Києві зменшилася на 9%

Київ • УНН

 • 22060 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Києві за дев’ять місяців цього року було зареєстровано 1743 квартирні крадіжки, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Розкрито було 26% злочинів. Про це УНН розповів заступник начальника Управління поліції охорони в місті Києві Віктор Веклич.

Кількість квартирних крадіжок у Києві зменшилася на 9%

Цитата:

“У Києві за дев’ять місяців поточного року було зареєстровано 1743 квартирні крадіжки. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Минулого року було зафіксовано 1911 квартирних крадіжок”, — розповів Веклич.

Деталі

Веклич зазначив, що із 1743 крадіжок 449, або 26% були розкриті.

За його словами, пандемія суттєво вплинула на кількість майнових злочинів, оскільки з 2019 року спостерігається значне зниження кількості квартирних крадіжок, адже багато господарів перебувають вдома, працюють дистанційно.

“Для порівняння за дев’ять місяців того самого 2018 року було 4,5 тис. квартирних крадіжок зафіксовано в Києві, у 2019 році — 3300. Тобто в цілому ми спостерігаємо позитивну динаміку стосовно майнових злочинів в столиці”, — сказав Веклич.

Веклич зауважив, що найчастіше в Києві квартирні крадіжки фіксуються в Дніпровському, Солом’янському та Деснянському районах.

“Найменша кількість зафіксована традиційно в Печерському районі”, — додав Веклич.

Окрім того, він розповів, що в цьому році працівниками поліції охорони було попереджено 18 квартирних крадіжок, при цьому затримано 18 осіб за підозрою у їх скоєнні.

Нагадаємо

У столиці зловмисник, який проник до помешкання за допомогою відмичок та викрав звідти ювелірні прикраси, проведе три роки у в’язниці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07