Кількість квартирних крадіжок у Києві зменшилася на 9%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Києві за дев’ять місяців цього року було зареєстровано 1743 квартирні крадіжки, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Розкрито було 26% злочинів. Про це УНН розповів заступник начальника Управління поліції охорони в місті Києві Віктор Веклич.
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“У Києві за дев’ять місяців поточного року було зареєстровано 1743 квартирні крадіжки. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Минулого року було зафіксовано 1911 квартирних крадіжок”, — розповів Веклич.
Деталі
Веклич зазначив, що із 1743 крадіжок 449, або 26% були розкриті.
За його словами, пандемія суттєво вплинула на кількість майнових злочинів, оскільки з 2019 року спостерігається значне зниження кількості квартирних крадіжок, адже багато господарів перебувають вдома, працюють дистанційно.
“Для порівняння за дев’ять місяців того самого 2018 року було 4,5 тис. квартирних крадіжок зафіксовано в Києві, у 2019 році — 3300. Тобто в цілому ми спостерігаємо позитивну динаміку стосовно майнових злочинів в столиці”, — сказав Веклич.
Веклич зауважив, що найчастіше в Києві квартирні крадіжки фіксуються в Дніпровському, Солом’янському та Деснянському районах.
“Найменша кількість зафіксована традиційно в Печерському районі”, — додав Веклич.
Окрім того, він розповів, що в цьому році працівниками поліції охорони було попереджено 18 квартирних крадіжок, при цьому затримано 18 осіб за підозрою у їх скоєнні.
Нагадаємо
У столиці зловмисник, який проник до помешкання за допомогою відмичок та викрав звідти ювелірні прикраси, проведе три роки у в’язниці.