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У Києві засудили квартирного крадія, який викрав із помешкання ювелірні прикраси

У Києві засудили квартирного крадія, який викрав із помешкання ювелірні прикраси

Київ • УНН

 • 13017 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У столиці зловмисник, який проник до помешкання за допомогою відмичок та викрав звідти ювелірні прикраси, проведе три роки у в’язниці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Києві.

Подія трапилась у жовтні минулого року у Дарницькому районі. Чоловік за допомогою спеціальних інструментів проник до квартири та викрав золоті прикраси.

Співробітники карного розшуку затримали зловмисника на виході з під’їзду. У ході поверхневого огляду у чоловіка виявили відмички та золоті сережки.

Правопорушником виявився 32-річний киянин, який раніше провів у в’язниці 7 років за скоєння розбійного нападу. У судовому засіданні чоловік визнав свою провину та щиро розкаявся у скоєному.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, фігуранта засудили до трьох років і одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, у Краматорську затримали чоловіків, які вчинили крадіжку з інсценуванням.

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