В Киеве осудили квартирного вора, который похитил из квартиры ювелирные украшения

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 11660 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 17361 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 27058 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 56537 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 96489 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104456 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130227 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130064 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174993 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122111 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 18:57 • 104226 просмотра
Актуальное
В Киеве осудили квартирного вора, который похитил из квартиры ювелирные украшения

В Киеве осудили квартирного вора, который похитил из квартиры ювелирные украшения

Киев  •  УНН

 • 13015 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В столице злоумышленник, который проник в помещение с помощью отмычек и похитил оттуда ювелирные украшения, проведет три года в тюрьме. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в Дарницком районе. Мужчина с помощью специальных инструментов проник в квартиру и похитил золотые украшения.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на выходе из подъезда. В ходе поверхностного осмотра у мужчины обнаружили отмычки и золотые серьги.

Правонарушителем оказался 32-летний киевлянин, который ранее провел в тюрьме 7 лет за совершение разбойного нападения. На судебном заседании мужчина признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном.

Приговором Дарницкого районного суда города Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, фигуранта приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

Напомним, в Краматорске задержали мужчин, которые совершили кражу с инсценировкой.

Украинские Национальные Новости

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