У Краматорську затримали чоловіків, які вчинили крадіжку з інсценуванням
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Поки один зловмисник відволікав знайому жінку розмовою, інший взяв її ключі та обікрав квартиру. А щоб відвести від себе підозри, інсценував проникнення "невідомих злочинців" через вікно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Краматорський відділ поліції Донецької області.
Потерпіла перебувала у гостях свого приятеля, де також був його друг. Новий знайомий почав розпитувати гостю, і вона розповіла, що мешкає сама та за яким адресом, має ноутбук та певні заощадження. Скориставшись інформацією, зловмисник підговорив свого друга, аби той затримав довірливу жінку, поки він піде обкрадати її квартиру.
Чоловік потайки забрав ключі від чужої оселі та викрав звідти ноутбук і 3 000 гривень.
А для того щоб відвести від себе підозру, крадій умисно перекинув квіти з підвіконня та відчинив вікно, нібито через нього і проник злодій, адже квартира розташована на першому поверсі.
Повернувшись, поклав ключі на місце. Жінка, нічого не підозрюючи, повернулась додому та побачивши безлад, викликала поліцію. А спільники тим часом витрачали гроші та продали викрадений ноутбук.
Однак поліцейські оперативним шляхом встановили обставини квартирної крадіжки, крім того, знайшли проданий ноутбук. Завдяки зібраним доказам обидва підозрювані були викриті.
За фактом триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України "Крадіжка". А обидва фігуранти надають свідчення правоохоронцям.
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