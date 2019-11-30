У Краматорську затримали чоловіків, які вчинили крадіжку з інсценуванням

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Поки один зловмисник відволікав знайому жінку розмовою, інший взяв її ключі та обікрав квартиру. А щоб відвести від себе підозри, інсценував проникнення "невідомих злочинців" через вікно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Краматорський відділ поліції Донецької області.