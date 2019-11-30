В Краматорске задержали мужчин, совершивших кражу с инсценировкой

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пока один злоумышленник отвлекал знакомую женщину разговором, другой взял ее ключи и обворовал квартиру. А чтобы отвести от себя подозрения, инсценировал проникновение "неизвестных преступников" через окно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Краматорский отдел полиции Донецкой области.