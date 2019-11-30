В Краматорске задержали мужчин, совершивших кражу с инсценировкой

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Пока один злоумышленник отвлекал знакомую женщину разговором, другой взял ее ключи и обворовал квартиру. А чтобы отвести от себя подозрения, инсценировал проникновение "неизвестных преступников" через окно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Потерпевшая находилась в гостях своего приятеля, где также был его друг. Новый знакомый начал расспрашивать гостя, и она рассказала, что живет сама и по какому адресом, имеет ноутбук и некоторые сбережения. Воспользовавшись информацией, злоумышленник подговорил своего друга, чтобы тот задержал доверчивую женщину, пока он пойдет грабить ее квартиру.

Мужчина тайком забрал ключи от чужого дома и похитил оттуда ноутбук и 3000 гривен.

А для того чтобы отвести от себя подозрение, вор умышленно перекинул цветы с подоконника и открыл окно, якобы из-за него и проник вор, ведь квартира расположена на первом этаже.

Вернувшись, положил ключи на место. Женщина, ничего не подозревая, вернулась домой и увидев беспорядок, вызвала полицию. А сообщники тем временем тратили деньги и продали угнанный ноутбук.

Однако полицейские оперативным путем установили обстоятельства квартирной кражи, кроме того, нашли продан ноутбук. Благодаря собранным доказательствам оба подозреваемые были разоблачены.

По факту продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». А оба фигуранта дают показания правоохранителям.

Напомним, мошенники выманили у пенсионерки 30 тысяч грн в Кропивницкому.

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