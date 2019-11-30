Мошенники выманили у пенсионерки 30 тысяч грн в Кропивницкому
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Кропивницкому полиция получила сообщение от 76-летней пенсионерки о том, что мошенники выманили у нее 30 000 гривен. Об этом УНН проинформировали в пресс-службе ГУ НП области.
Ночью один из мошенников позвонил женщине и, представившись полицейским, сообщил, что ее родственница совершила ДТП. Чтобы женщину не привлекли к уголовной ответственности, предложил заплатить. Пенсионерка согласилась.
Работники патрульной полиции задержали причастных к совершению преступления. Ими оказались ранее судимые жители другой области, 34 и 44 лет. У них нашли деньги потерпевшей.
Мужчин задержали и объявили о подозрении.
Подозреваемых проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, на Буковине разоблачили банду телефонных мошенников.