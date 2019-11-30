Мошенники выманили у пенсионерки 30 тысяч грн в Кропивницкому

Ночью один из мошенников позвонил женщине и, представившись полицейским, сообщил, что ее родственница совершила ДТП. Чтобы женщину не привлекли к уголовной ответственности, предложил заплатить. Пенсионерка согласилась.

Работники патрульной полиции задержали причастных к совершению преступления. Ими оказались ранее судимые жители другой области, 34 и 44 лет. У них нашли деньги потерпевшей.

Мужчин задержали и объявили о подозрении.

Подозреваемых проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, на Буковине разоблачили банду телефонных мошенников.