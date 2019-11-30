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Шахраї видурили у пенсiонерки 30 тисяч грн в Кропивницькому

Шахраї видурили у пенсiонерки 30 тисяч грн в Кропивницькому

Київ • УНН

 • 11522 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Кропивницькому полiцiя отримала повiдомлення вiд 76-рiчної пенсiонерки про те, що шахраї видурили у неї 30 тисяч гривень. Про це УНН поiнформували в пресслужбi ГУ НП в областi.

Вночi один iз шахраїв зателефонував жiнцi та, представившись полiцейським, повiдомив, що її родичка скоїла ДТП. Аби жiнку не притягнули до кримiнальної вiдповiдальностi, запропонував заплатити. Пенсiонерка погодилася.

Працiвники патрульної полiцiї затримали причетних до скоєння злочину. Ними виявилися ранiше судимi жителi iншої областi, 34 та 44 рокiв. У них знайшли грошi потерпiлої.

Чоловiкiв затримали та оголосили про пiдозру.

Пiдозрюваних перевiряють на причетнiсть до скоєння аналогiчних злочинiв.

Нагадаємо, на Буковині викрили банду телефонних шахраїв.

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