Количество больных коронавирусом в Италии больше, чем в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Количество случаев заболеваний коронавирусной инфекцией в Италии достигло 86 498, что ставит европейскую страну впереди Китая, где было подтвержден 81 946 случай инфицирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на подсчеты исследователей из Университета Джона Хопкинса.
Обе эти страны отстают от США, в которых зарегистрировано 104 тыс. случаев COVID-19. Однако, как отмечает CNN, “не все страны сообщают о случаях заболевания или измеряют их одинаково”, поэтому в Италии и Китае настоящие цифры могут быть выше.
В Италии в пятницу умерло 969 человек — самый большой скачок за один день с начала кризиса.
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Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.