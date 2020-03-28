Папа римський прочитав молитву про завершення пандемії коронавірусу на порожній площі Ватикану

83-річний понтифік виступив на порожній площі Святого Петра у Ватикані — доступ до неї закрили 10 березня в рамках боротьби з поширенням інфекції. Звернення Папи Франциска транслювалося в Facebook, YouTube, на телебаченні і по радіо.

Папа римський прочитав уривок з Євангелія від святого Марка про Ісуса Христа і його учнів, які потрапили в бурю, перебираючись через море.

“Всіх нас застала зненацька несподівана і люта буря, і всі ми раптом помітили, що знаходимося в одному човні, однаково тендітні і розгублені... Дуже легко впізнати себе в цьому оповіданні”, — сказав він, звертаючись до віруючих.

У зв’язку з цим він навів слова Ісуса: “Що ж ви такі полохливі? Невже у вас немає віри?”

У своїй проповіді понтифік також згадав простих людей, які “вселяють надію, піклуючись про те, щоб сіяти не паніку, а загальну відповідальність”.

Зі зверненням Urbi et Orbi папа Римський традиційно виступає на свята Різдва і Великодня, під час церемонії інтронізації після обрання, і в рідкісних випадках для благословення вірян.

Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.

У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.