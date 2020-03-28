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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75295 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88720 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 100278 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98437 просмотра

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5 марта, 15:49 • 107160 просмотра

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Папа римский прочитал молитву о завершении пандемии коронавируса на пустой площади Ватикана

Папа римский прочитал молитву о завершении пандемии коронавируса на пустой площади Ватикана

Киев  •  УНН

 • 46360 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Папа римский Франциск вечером 27 марта выступил с обращением к "Граду и миру" (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный портал Святого престола Vatican News.

83-летний понтифик выступил на пустой площади Святого Петра в Ватикане — доступ к ней закрыт с 10 марта в рамках борьбы с распространением инфекции. Обращение Папы Франциска транслировалось в Facebook, YouTube, на телевидении и по радио.

Папа римский прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка об Иисусе Христе и его учеников, попавших в бурю, перебираясь через море.

“Всех нас застала врасплох неожиданная и свирепая буря, и все мы вдруг заметили, что находимся в одной лодке, все одинаково хрупкие и растерянные ... Очень легко узнать себя в этом рассказе”, — сказал он, обращаясь к верующим.

В связи с этим он привел слова Иисуса: “Что же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры?”

В своей проповеди понтифик также вспомнил простых людей, которые “вселяют надежду, заботясь о том, чтобы сеять не панику, а общую ответственность”.

С обращением Urbi et Orbi папа Римский традиционно выступает на праздники Рождества и Пасхи, во время церемонии интронизации после избрания, и в редких случаях для благословения верующих.

Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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