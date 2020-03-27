Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Італії за добу померла майже тисяча людей, 9 134 загалом, понад 86 тисяч - хворі

КИЇВ. 27 березня. УНН. Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, склала рекордні 969 осіб. Всього з початку спалаху померли понад 9 тисяч осіб, заявив у п’ятницю глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, зазначає УНН з посиланням на видання Corriere della Sera, а також дані Міністерства охорони здоров’я Італії.