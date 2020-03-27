Пандемия коронавируса от COVID-19 в Италии за сутки умерла почти тысяча человек, 9 134 в общем, более 86 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составила рекордные 969 человек. Всего с начала вспышки умерли более 9 тысяч человек, заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, отмечает УНН со ссылкой на издание Corriere della Sera, а также данные Министерства здравоохранения Италии.
Общее количество заразившихся коронавирусом, по состоянию на 27 марта превысила 86 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили 5 959 новых случаев болезни.
С начала эпидемии умерли 9 134 человек (в том числе за сутки зафиксировали рекордные 969 смертей), вполне выздоровели за все время 10 950 человек.
К примеру, 26 марта сообщалось о смерти 662 человек.
Отметим, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, на территорию всей страны. Они будут действовать с 10 марта по 3 апреля. Указ об этом опубликован на сайте правительства Италии.
Передвижение по стране отныне разрешено только по работе, для лечения в случае экстренных ситуаций. Школы и университеты закрыты — как и музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые собрания, включая свадьбы и похороны, запрещены. Спортивные соревнования будут или отменять, или проводить без зрителей. Люди с температурой выше 37,5°C должны оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими.
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Впоследствии, Конте в обращении к нации 11 марта объявил о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Заявление Конте транслировалось в Facebook.
Обращение итальянского премьера к нации:
По всей Италии закрыли большинство магазинов. Исключение сделают только для тех, кто продает предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства. Газетные и табачные киоски также будут работать. Кроме того, транспорт, финансовые и производственные учреждения продолжат работу.
Пабы, бары и рестораны будут закрыты в течение всего дня. При этом заведения смогут продолжить работать, доставляя товары на дом.
“Управлять — значит иметь видение на 360 градусов, — сказал Конте в своем обращении. — Этот вызов — теперь мы это уже знаем хорошо — связан со здоровьем граждан. Это вызов, который подвергает жесткому испытанию нашу систему здравоохранения. Но он связан также с поддержкой нашей экономики, нашей производственной сети, состоящей из маленьких и средних предприятий. В решениях, которые я до сих пор принимал, я учитывал вместе со всеми министрами все интересы, все факторы. Я заключил сделку с совестью. На первом месте есть и будет всегда здоровья итальянцев”.
Прибытие китайской гуманитарной помощи в Италию:
Сирены полиции в знак благодарности врачам госпиталя Казертано:
Церковь, в которой проходят закрытые церемонии захоронения погибших из-за COVID-19: