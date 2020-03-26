Пандемія коронавірусу: загальна смертність від COVID-19 в Італії сягнула позначки у 8 165 осіб, понад 80 тисяч - хворі

КИЇВ. 26 березня. УНН. Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, склала 662 особи. Всього з початку спалаху померли понад 8 тисяч осіб, заявив у четвер глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, зазначає УНН з посиланням на видання Corriere della Sera, а також дані Міністерства охорони здоров’я Італії.