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Пандемія COVID-19: мешканці міст Італії вмикають гімн з будинків, лікарі країни порівнюють стан з війною

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Ряд італійських видань опублікували відео та матеріали з побуту міст республіки, що перебувають в умовах тотального карантину під час пандемії COVID-19, яка набрала найшвидші темпи зараження у світі на території Італії, пише УНН з посиланням зокрема на видання La Rerubblica.

Новим головним епіцентром інфекції коронавірусу стала Італія. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, починаючи з 8 березня там фіксують не менше 900 нових заражених щодня. В італійських лікарнях не вистачає ліжок, медичного обладнання та лікарів. Медики не в змозі надати допомогу всім нужденним, тому їм доводиться вибирати, кого лікувати.

12 лютого в Італії було три людини з підтвердженою коронавірусною інфекцією, 13 березня їх стало 17 660. Серед цих людей тисяча двісті шістьдесят шість померли, 1439 вилікувалися, 14 995 залишалися хворими. На даний момент це найшвидший темп зараження в світі.

Епідемія в Італії почалася з Ломбардії. В кінці лютого влада обмежила пересування, закрила школи і скасувала масові заходи в 11 містах цього регіону. З 8 березня карантинні заходи були розширені на всю Ломбардію і 14 провінцій в чотирьох інших регіонах. З 10 березня під карантин потрапила вся країна. Але поширення інфекції це поки не зупинило.

Ломбардія залишається основним осередком коронавірусу в Італії. Регіональний секретар з питань охорони здоров’я Джуліо Галлера заявив, що кожен день там госпіталізують близько 400 осіб — і для нових пацієнтів уже не вистачає ліжок, обладнання та медиків. У тому числі тому, що співробітники лікарень теж заражаються: вони складають 12% інфікованих в Ломбардії.

6 березня хірург з Бергамо Даніеле Маккіні написав у Facebook пост про коронавірус, що зібрав більше 40 тисяч репости. Маккіні порівняв епідемію з війною і цунамі. За його словами, кількість пацієнтів зростає в геометричній прогресії, у всіх один діагноз — двостороння пневмонія, апарати для вентиляції легенів цінуються на вагу золота, лікарі допомагають один одному незалежно від спеціальності, а деякі (включаючи самого Маккіні) оселилися в лікарні, щоб не заразити сім’ю. “І ми навіть не герої. Це наша робота”, — написав лікар.

Він попросив італійців не ставитися до коронавірусу легковажно і дотримуватися карантину. Не ускладнювати роботу медикам закликала і лікар з Кремони Франческа Манджаторді. 8 березня вона виклала у Facebook фотографію колеги-медсестри Єлени Пальяріні, яка заснула за робочим столом в медичній масці і рукавичках після нічної зміни. “Ми всі втомилися, але медсестри найбільше”, — пояснила Манджаторді виданню Il Quotidiano Italiano. Її знімок поряд з постом Даніеле Маккіні стали символами боротьби італійських лікарів з коронавірусом.

11 березня британський телеканал ITV опублікував два аудіозаписи з WhatsApp, які, як передбачається, зробили лікарі з двох госпіталів Мілана (дата записів не уточнюється). На записах лікарі кажуть, що вірус дуже заразний; що для хворих з коронавірусом звільняють ліжка в інших відділеннях; що лікарні змушені набирати недовчений персонал; що апаратів для вентиляції легень не вистачає. “Якщо все валиться в Ломбардії, де краща система охорони здоров’я в країні, боюся подумати, що буде в інших регіонах”, — зізнається одна з лікарів.

Дезінфекція вулиць Мілана:

Президент асоціації лікарів державних лікарень Італії Карло Палермо в розмові з The New York Times заявив, що якщо вірус буде поширюватися на південь країни нинішніми темпами, то “система (охорони здоров’я) не витримає, ми не зможемо гарантувати допомогу всім”.

6 березня італійське суспільство анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії (SIAARTI) випустило етичні рекомендації на випадок, якщо у лікарів буде недостатньо ресурсів для лікування всіх пацієнтів. У таких ситуаціях SIAARTI радить керуватися принципами медицини під час військових дій: відмовитися від спроб надати допомогу всім хворим в порядку черги і зосередитися на порятунок тих, у кого найбільші шанси вижити. Це, як випливає з рекомендацій SIAARTI, молоді люди без супутніх захворювань.

“Ми не хочемо нікого дискримінувати. Ми знаємо, що тіло ослабленого пацієнта не може переносити певні види лікування на відміну від тіла здорового пацієнта”, — заявив Politico анестезіолог і глава етичного комітету SIAARTI Луїджі Річчоні. За його словами, він і його колеги розробили рекомендації, тому що не хотіли залишати медиків один на один “з таким складним етичним вибором”.

Мешканці міста Лечче увімкнули гімн Італії:

Жителі міст італійських міст співають з будинків в умовах карантину:

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