Кількість хворих коронавірусом в Італії більше, ніж у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Кількість випадків захворювань коронавірусною інфекцією в Італії сягнуло 86 498, що ставить європейську країну попереду Китаю, де було підтверджено 81 946 випадків інфікування. Про це повідомляє УНН із посиланням на підрахунки дослідників з Університету Джона Хопкінса.
Обидві ці країни відстають від США, в яких зареєстровано 104 тисячі випадків COVID-19. Однак, як зазначає CNN, “не всі країни повідомляють про випадки захворювання або вимірюють їх однаково”, тому в Італії та Китаї справжні цифри можуть бути вище.
В Італії в п’ятницю померло 969 осіб — найбільший стрибок за один день з початку кризи.
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Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.