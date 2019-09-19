Количество госпитализированных детей в Винницкой области уменьшилось до 22
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Количество детей, которые были госпитализированы в результате отравления в городе Казатин, что в Винницкой области, уменьшилось до 22. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“По состоянию на 7 ч. 19 сентября в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 22 ребенка, которые употребляли пищу в школьной столовой СОШ № 2 г. Казатин”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее УНН сообщал, что сначала в Казатине в больницу с симптомами отравления госпитализировали 15 учеников и 5 работников школы, после чего, 17 сентября, количество отравленных детей увеличилось до 37.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число пострадавших в результате отравления в ресторане Львова возросло до семи