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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 51416 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110116 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102004 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109165 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119192 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148017 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148460 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Количество госпитализированных детей в Винницкой области уменьшилось до 22

Количество госпитализированных детей в Винницкой области уменьшилось до 22

Киев  •  УНН

 • 8533 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Количество детей, которые были госпитализированы в результате отравления в городе Казатин, что в Винницкой области, уменьшилось до 22. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“По состоянию на 7 ч. 19 сентября в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 22 ребенка, которые употребляли пищу в школьной столовой СОШ № 2 г. Казатин”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее УНН сообщал, что сначала в Казатине в больницу с симптомами отравления госпитализировали 15 учеников и 5 работников школы, после чего, 17 сентября, количество отравленных детей увеличилось до 37.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число пострадавших в результате отравления в ресторане Львова возросло до семи

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