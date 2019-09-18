Кількість госпіталізованих з отруєнням дітей у Вінницькій області зросла до 37 - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Кількість дітей, які були госпіталізовані внаслідок отруєння у місті Козятин, що на Вінничині, збільшилась до 37, всього госпіталізовано 38 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“Станом на 7 год. 18 вересня в інфекційному відділенні Козятинської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 37 дітей), які вживали їжу в шкільній їдальні ЗОШ № 2 м. Козятин”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Раніше УНН повідомляв, що спочатку у Козятині до лікарні з симптомами отруєння госпіталізували 15 учнів та 5 працівників школи, після чого, 17 вересня, кількість отруєних дітей збільшилась до 35.
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