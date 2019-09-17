Кількість постраждалих внаслідок отруєння у ресторані Львова зросла до семи
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 вересня. УНН. Внаслідок отруєння в одному з львівських ресторанів постраждали вже семеро людей. Про це повідомили УНН у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.
"Станом на 9:00 17 вересня всього за допомогою до лікарів звернулось і госпіталізовано семеро осіб. Стан пацієнтів середньої тяжкості. Спільні скарги: нудота, біль в животі, підвищення температури тіла, рідкий стілець. Зі слів пацієнтів, вживали в їжу різноманітні страви з м’яса і риби", - повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.
Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що після святкування весілля в одному з львівських ресторанів отруїлися п'ятеро людей, відкрито кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил.