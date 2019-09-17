Число пострадавших в результате отравления в ресторане Львова возросло до семи

"По состоянию на 9:00 17 сентября всего за помощью к врачам обратилось и госпитализированы семь человек. Состояние пациентов средней тяжести. Общие жалобы: тошнота, боль в животе, повышение температуры тела, жидкий стул. По словам пациентов, употребляли в пищу разнообразные блюда из мяса и рыбы", - сообщили в департаменте здравоохранения ЛОГА.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что после празднования свадьбы в одном из львовских ресторанов отравились пять человек, открыто уголовное производство относительно нарушения санитарных правил.