Число пострадавших в результате отравления в ресторане Львова возросло до семи
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 сентября. УНН. В результате отравления в одном из львовских ресторанов пострадали уже семь человек. Об этом сообщили УНН в департаменте здравоохранения Львовской ОГА.
"По состоянию на 9:00 17 сентября всего за помощью к врачам обратилось и госпитализированы семь человек. Состояние пациентов средней тяжести. Общие жалобы: тошнота, боль в животе, повышение температуры тела, жидкий стул. По словам пациентов, употребляли в пищу разнообразные блюда из мяса и рыбы", - сообщили в департаменте здравоохранения ЛОГА.
Напомним, ранее в полиции сообщили, что после празднования свадьбы в одном из львовских ресторанов отравились пять человек, открыто уголовное производство относительно нарушения санитарных правил.