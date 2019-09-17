На весіллі у ресторані Львова чергове отруєння, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Після святкування весілля в одному з львівських ресторанів отруїлися п'ятеро людей, відкрито кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Львівській області.
"У Залізничний відділ поліції 16 вересня надійшло повідомлення про п’ятьох осіб, госпіталізованих в одну з львівських лікарень з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція". Як встановили правоохоронці, усі госпіталізовані - повнолітні жителі Львова, які 14 вересня святкували весілля в одному з львівських ресторанів", - йдеться у повідомленні.
Стан пацієнтів медики визначають як стабільний.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.
Санкція статті передбачає покарання - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи.
Нагадаємо, на початку вересня після святкування весілля на Львівщині з отруєнням госпіталізували 12 людей, з яких одна дитина.