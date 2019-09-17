На свадьбе в ресторане Львова очередное отравление, открыто производство

"В Железнодорожный отдел полиции 16 сентября поступило сообщение о пяти людях, госпитализированных в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". Как установили правоохранители, все госпитализированные - совершеннолетние жители Львова, которые 14 сентября праздновали свадьбу в одном из львовских ресторанов", - говорится в сообщении.

Состояние пациентов медики оценивают как стабильное.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Напомним, в начале сентября после празднования свадьбы во Львовской области с отравлением госпитализировали 12 человек, из которых один ребенок.