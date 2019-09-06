Кількість госпіталізованих після святкування весілля на Львівщині зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Після святкування весілля на Львівщині з отруєнням госпіталізували вже 12 людей, з яких одна дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 7 годину 6 вересня в Новояворівській ЦРЛ залишаються госпіталізованими 12 осіб (з них 1 дитина), які святкували весілля в ресторані "Фазенда" у селі Наконечне Яворівського району", - повідомили у відомстві.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, раніше було відомо про 11 людей у лікарні після святкування весілля на Львівщині.