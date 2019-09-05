На Львівщині госпіталізовано 11 осіб, які отруїлися на весіллі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Протягом 3 та 4 вересня до Новояворівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 11 осіб (з них 1 дитина), які 31 серпня святкували весілля в ресторані "Фазенда" у с. Наконечне Яворівського району Львівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що протягом 3 та 4 вересня до Новояворівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 11 осіб (з них 1 дитина), які 31 серпня святкували весілля в ресторані "Фазенда" у с. Наконечне Яворівського району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Черкасах сталося масове отруєння млинцями.