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На Львівщині госпіталізовано 11 осіб, які отруїлися на весіллі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Протягом 3 та 4 вересня до Новояворівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 11 осіб (з них 1 дитина), які 31 серпня святкували весілля в ресторані "Фазенда" у с. Наконечне Яворівського району Львівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

"4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що протягом 3 та 4 вересня до Новояворівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 11 осіб (з них 1 дитина), які 31 серпня святкували весілля в ресторані "Фазенда" у с. Наконечне Яворівського району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Черкасах сталося масове отруєння млинцями.

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