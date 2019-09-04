У Черкасах сталося масове отруєння млинцями
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Черкасах дев'ятеро осіб, серед яких п'ятеро дітей, отруїлися млинцями з різною начинкою. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби України в Черкаській області.
"За оперативними даними Черкаського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області зареєстровано групове захворювання з ознаками кишкової інфекції серед жителів Черкас, які вживали в їжу млинці з різною начинкою, придбані у одному із супермаркетів Черкас", - йдеться в повідомленні.
Протягом 2 та 4 серпня цього року до Черкаської міської інфекційної лікарні госпіталізовано 9 осіб, у тому числі 5 дітей віком до 17 років, з попередніми діагнозами "гостра кишкова інфекція, середній ступінь важкості".
Фахівцями Держпродспоживслужби області організовано проведення санепідрозслідування цього випадку та позапланове інспектування супермаркету, з відбором проб питної води, готових страв, гігієнічних змивів для проведення лабораторних досліджень.
Комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів триває.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.
Нагадаємо, станом на 7:00 4 вересня в міській інфекційній лікарні Одеси залишалися госпіталізованими 23 особи (з них 3 дитини), які вживали шаурму в селі Авангард Овідіопольського району.