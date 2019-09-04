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У Черкасах сталося масове отруєння млинцями

У Черкасах сталося масове отруєння млинцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Черкасах дев'ятеро осіб, серед яких п'ятеро дітей, отруїлися млинцями з різною начинкою. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби України в Черкаській області.

"За оперативними даними Черкаського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області зареєстровано групове захворювання з ознаками кишкової інфекції серед жителів Черкас, які вживали в їжу млинці з різною начинкою, придбані у одному із супермаркетів Черкас", - йдеться в повідомленні.

Протягом 2 та 4 серпня цього року до Черкаської міської інфекційної лікарні госпіталізовано 9 осіб, у тому числі 5 дітей віком до 17 років, з попередніми діагнозами "гостра кишкова інфекція, середній ступінь важкості".

Фахівцями Держпродспоживслужби області організовано проведення санепідрозслідування цього випадку та позапланове інспектування супермаркету, з відбором проб питної води, готових страв, гігієнічних змивів для проведення лабораторних досліджень.

Комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів триває.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

Нагадаємо, станом на 7:00 4 вересня в міській інфекційній лікарні Одеси залишалися госпіталізованими 23 особи (з них 3 дитини), які вживали шаурму в селі Авангард Овідіопольського району.

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