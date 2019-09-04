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В одеській лікарні залишаються 23 особи, які отруїлися шаурмою

В одеській лікарні залишаються 23 особи, які отруїлися шаурмою

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Станом на 7:00 4 вересня в міській інфекційній лікарні Одеси залишаються госпіталізованими 23 особи (з них 3 дитини), які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Нагадаємо, в Одеській області з отруєнням госпіталізували 21 особу. Всі вони вживали їжу з однієї і тієї ж торговельної точки по продажу шаурми.

З подібним діагнозом до інфекційної лікарні госпіталізована 21 особа, ще п’ятеро лікуються амбулаторно. За попередньою інформацією, усі вони вживали їжу з однієї і тієї ж торговельної точки з продажу шаурми у селищі Аванград.

При лабораторному обстеженні 13 осіб, які отруїлися після вживання шаурми на Одещині, була виявлена сальмонела. Про це повідомляє УНН, посилаючись на пресслужбу Держпродспоживслужби.

"Із попереднім діагнозом "Гострий гастроентероколіт" до КУ "Міська клінічна інфекційна лікарня" м. Одеси було госпіталізовано 40 хворих, одна особа від госпіталізації відмовилася. При лабораторному обстеженні 13 хворих виявлена Salmonella enteritidis", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини цієї події. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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