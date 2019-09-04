В одесской больнице остаются 23 человека, которые отравились шаурмой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. По состоянию на 7:00 4 сентября в городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 23 человека (из них 3 ребенка), которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Напомним, в Одесской области с отравлением госпитализировали 21 человек. Все они употребляли пищу в одной и той же торговой точки по продаже шаурмы.
С подобным диагнозом в инфекционную больницу был госпитализирован 21 человек, еще пятеро лечатся амбулаторно. По предварительной информации, все они употребляли пищу из одной и той же торговой точки по продаже шаурмы в поселке Аванград.
При лабораторном обследовании 13 человек, отравившихся после употребления шаурмы в Одесской области, была обнаружена сальмонелла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы.
"С предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит "КУ" в городскую клиническую инфекционную больницу Одессы были госпитализированы 40 больных, один человек от госпитализации отказалась. При лабораторном обследовании 13 больных выявлена Salmonella enteritidis", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства этого события. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.