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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 27472 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116565 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118626 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123678 просмотра

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6 марта, 07:39 • 127305 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152240 просмотра

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В одесской больнице остаются 23 человека, которые отравились шаурмой

В одесской больнице остаются 23 человека, которые отравились шаурмой

Киев  •  УНН

 • 6712 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. По состоянию на 7:00 4 сентября в городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 23 человека (из них 3 ребенка), которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Напомним, в Одесской области с отравлением госпитализировали 21 человек. Все они употребляли пищу в одной и той же торговой точки по продаже шаурмы.

С подобным диагнозом в инфекционную больницу был госпитализирован 21 человек, еще пятеро лечатся амбулаторно. По предварительной информации, все они употребляли пищу из одной и той же торговой точки по продаже шаурмы в поселке Аванград.

При лабораторном обследовании 13 человек, отравившихся после употребления шаурмы в Одесской области, была обнаружена сальмонелла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы.

"С предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит "КУ" в городскую клиническую инфекционную больницу Одессы были госпитализированы 40 больных, один человек от госпитализации отказалась. При лабораторном обследовании 13 больных выявлена Salmonella enteritidis", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства этого события. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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