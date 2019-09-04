В Черкассах произошло массовое отравление блинами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Черкассах девять человек, среди которых пятеро детей, отравились блинами с разной начинкой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Украины в Черкасской области.
"По оперативным данным Черкасского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области зарегистрировано групповое заболевание с признаками кишечной инфекции среди жителей Черкасс, которые употребляли в пищу блины с разной начинкой, приобретенные в одном из супермаркетов Черкасс", - говорится в сообщении.
В течение 2 и 4 августа этого года в Черкасскую городскую инфекционную больницу госпитализированы 9 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет, с предварительными диагнозами "острая кишечная инфекция, средняя степень тяжести".
Специалистами Госпродпотребслужбы области организовано проведение санэпидрасследование этого случая и внеплановое инспектирование супермаркета, с отбором проб питьевой воды, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований.
Комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается.
Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.
Напомним, по состоянию на 7:00 4 сентября в городской инфекционной больнице Одессы оставались госпитализированными 23 человека (из них 3 ребенка), которые употребляли шаурму в селе Авангард Овидиопольского района.