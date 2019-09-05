Во Львовской области госпитализированы 11 человек, отравившихся на свадьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В течение 3 и 4 сентября в Новояворовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 11 человек (из них 1 ребенок), которые 31 августа праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в с. Наконечное Яворивского района Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 3 и 4 сентября в Новояворовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 11 человек (из них 1 ребенок), которые 31 августа праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в с. Наконечное Яворивского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", говорится в сообщении.
Напомним, в Черкассах произошло массовое отравление блинами.