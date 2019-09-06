Число госпитализированных после празднования свадьбы во Львовской области возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. После празднования свадьбы во Львовской области с отравлением госпитализировали уже 12 человек, из которых один ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 6 сентября в Новояворовской ЦРБ остаются госпитализированными 12 человек (из них 1 ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в селе Наконечное Яворовского района", - сообщили в ведомстве.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, ранее было известно об 11 людях в больнице после празднования свадьбы во Львовской области.