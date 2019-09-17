У Вінницькій області госпіталізовано вже 35 дітей, що їли у місцевій шкільній їдальні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Кількість дітей, які були госпіталізовані внаслідок отруєння у місті Козятин, що на Вінничині, збільшилась до 35, всього госпіталізовано 40 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Протягом 14 - 16 вересня до інфекційного відділення Козятинської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 40 осіб (з них 35 дітей), які вживали їжу в шкільній їдальні у ЗОШ № 2 м. Козятин”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Раніше УНН повідомляв, що спочатку у Козятині до лікарні з симптомами отруєння госпіталізували 15 учнів та 5 працівників школи, після чого, вчора, 17 вересня, кількість отруєних дітей збільшилась до 16.