В Винницкой области госпитализированы уже 35 детей, которые ели в местной школьной столовой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Количество детей, которые были госпитализированы в результате отравления в городе Казатин, что в Винницкой области, увеличилось до 35, всего госпитализированы 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“В течение 14 — 16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ № 2 г. Казатин”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее УНН сообщал, что сначала в Казатине в больницу с симптомами отравления госпитализировали 15 учеников и 5 работников школы, после чего, вчера, 17 сентября, количество отравленных детей увеличилось до 16.