Кількість дітей, що отруїлися у школі Вінницької області, збільшилась до 16
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Кількість дітей, які були госпіталізовані внаслідок отруєння у місті Козятин, що на Вінничині, збільшилась до 16 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“Станом на 7 год. 16 вересня в інфекційному відділені Козятинської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт знаходиться на лікуванні 21 особа (з них 16 дітей), які вживали їжу в шкільній їдальні ЗОШ № 2 м. Козятин”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Раніше УНН повідомляв, що спочатку у Козятині до лікарні з симптомами отруєння госпіталізували 15 учнів та 5 працівників школи.