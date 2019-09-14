У Вінницькій області у школі отруїлися 15 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Козятині (Вінницька область) до лікарні з симптомами отруєння госпіталізували 15 учнів та 5 працівників школи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.
За попередніми даними правоохоронців, постраждалі отруїлися після вживання їжі у школі. Наразі життю та здоров'ю потерпілих нічого не загрожує. Робота закладу, який готував та доставляв їжу в школу, була призупинена.
Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України, а саме порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
"За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, дитина на Полтавщині отруїлася невідомою речовиною.